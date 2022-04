Nell’anticipo del sabato alle 18:00 va in scena il derby della lanterna, una delle partite più sentite dell’intera stagione di Serie A. Si è appena concluso il primo tempo con il punteggio di 1 a 0 per i blucerchiati grazie al gol di Sabiri. Questo risultato archivierebbe la pratica salvezza per la Sampdoria. Allo stesso tempo il Genoa si ritroverebbe a dover compiere un miracolo per restare in Serie A.