Moviola MN – Duncan rischia su Politano. Jesus-Bonaventura al limite, Ayroldi interrompe il vantaggio sul rosso a Fabian

E’ successo l’impensabile al Maradona nel match tra Napoli e Fiorentina. Sette gol, tre espulsioni e diversi episodi hanno caratterizzato i quasi 130 minuti e la direzione di gara di Ayroldi. Analizziamo il tutto:

I gol

I tanti episodi sono stati intervallati da ben sette reti. I primi due arrivano nel finale di primo tempo; sblocca Vlahovic, tutto regolare sull’assist di Saponara, e pareggia Mertens. Sull’azione conclusa con la gran conclusione del belga c’è un tocco di mano sospetto ma in ogni caso fortuito di Milenkovic in area di rigore, bravo l’arbitro ad aspettare la fine dell’azione.

Nella ripresa Biraghi riporta avanti la viola, con un sinistro piazzato dopo una ribattuta su punizione battuta da lui stesso. Al 95′ c’è il pareggio in extremis di Petagna, che sfrutta un cross dalla destra sull’ultimo arrembaggio azzurro. Nella ripresa gli ospiti dilagano con tre contropiedi: segnano Venuti, Piatek e Maleh, tutti in posizione regolare seppur gli ultimi due al limite sui rispettivi assist.

Le ammonizioni: Duncan rischia su Politano

I cartellini gialli sono stati in tutto sei. Al 23′ Duncan entra in scivolata e prende in pieno Politano, intervento pericoloso e sprovveduto che rischia il rosso ma alla fine l’ammonizione è sufficiente. Nel primo quarto d’ora della ripresa vengono poi ammoniti Rrahmani, per un intervento in scivolata al limite dell’area su Biraghi, e Castrovilli, che mette giù Elmas nei pressi dei 16 metri.

Al 77′ e all’85’ tocca invece a Ruiz, per una trattenuta su Torreira, e Tuanzebe, che commette fallo su Gonzalez. L’ultimo cartellino giallo è il secondo estratto verso Fabian.

Le espulsioni: la Fiorentina protesta per il non-vantaggio dopo il doppio giallo a Ruiz

Nel recupero del primo tempo, su un errore della Fiorentina, Dragowski commette fallo da ultimo uomo su Elmas e viene espulso. E’ il primo dei tre cartellini rossi estratti da Ayroldi; provvedimento giusto, il macedone avrebbe con ogni probabilità depositato in porta il pallone passato male all’indietro verso il portiere viola.

Al minuto 82 Lozano entra male su Gonzalez dopo essersi allungato il pallone con uno stop sbagliato e viene ammonito dall’arbitro. Ma dopo il richiamo del VAR il colore del cartellino cambia e anche il messicano prende anzitempo la via degli spogliatoi. L’intervento è più di un semplice pestone in quanto i tacchetti dell’ex PSV vanno sulla caviglia dell’avversario, rischiando di fargli male.

Nel terzo minuto di recupero Fabian Ruiz ferma platealmente una ripartenza e si prende il secondo giallo. Inizialmente Ayroldi concede il vantaggio alla Fiorentina, che avrebbe potuto beneficiare di una potenziale azione da gol, ma poi interrompe il gioco per espellere lo spagnolo. Decisione molto dubbia e contestabile, così come fatto dai giocatori viola.

Gli episodi

Minuto 7: Politano calcia su Milenkovic, non c’è calcio di rigore

Dopo 7 minuti Politano tira sulla testa di Milenkovic e protesta, ma non c’è assolutamente alcun fallo di mano.

Minuto 32: contatto Rrahmani-Gonzalez, l’arbitro lascia correre

Situazione molto dubbia alla mezz’ora di gioco. Rrahmani si aggancia con Gonzalez in area, entrambi vanno a terra e dopo un check del VAR non viene preso alcun provvedimento. Sembra dalle immagini un contatto fortuito.

Minuto 60: il Napoli chiede un rigore per fallo di mano

All’ora di gioco tutti i calciatori azzurri chiedono a gran voce un penalty. Sullo sfondamento in area di Petagna, però, Castrovilli ha il braccio attaccato al corpo e non commette irregolarità.

Minuto 71: non è rigore sul cross di Fabian

Circa una decina di minuti più tardi viene chiesto un rigore da Fabian Ruiz, ma sul suo cross Biraghi ha le braccia perfettamente aderenti al corpo.

Minuto 98: contatto molto dubbio tra Jesus e Bonaventura

Nel primo tempo supplementare la Fiorentina chiede un rigore per fallo di Juan Jesus su Bonaventura. Dopo la parata di Meret, il difensore brasiliano prova a proteggere la palla con il fisico e rischia, restando comunque nei limiti del regolare.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Ayroldi 6: Giuste le tre espulsioni, commette gli unici errori della sua partita non vedendo quella di Lozano e fermando il vantaggio concesso alla Fiorentina su quella di Ruiz. Gli va premiato tuttavia il fatto di aver gestito molto bene quasi 130 minuti di partita e di non aver perso lucidità in una partita molto accessa e ricchissima di episodi.

Guardalinee – Rocca-Di Monte 6.

VAR – Dionisi 7: Decisivo quando richiama il direttore di gara per espellere Lozano, non effettua la stessa valutazione su Duncan ma ci può stare. Lascia la responsabilità delle decisioni sui calci di rigore all’arbitro di campo.