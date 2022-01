TOP&FLOP MN – Napoli esce dalla Coppa Italia: si salvano in pochi!

Ecco i TOP&FLOP di MondoNapoli dopo il successo al Maradona della Fiorentina per 5a2 ai danni di un Napoli costretto a giocare in 9 per via delle espulsioni di Lozano e Fabian:

TOP: Si è distinto in positivo Dries Mertens, autore del primo pareggio. A 34 anni suonati dimostra di essere ancora un fuoriclasse, e il suo gol è di una bellezza abbagliante.

FLOP: Sicuramente Lozano, autore di una follia commessa: dopo un palo che poteva far pareggiare il Napoli, il messicano ha lasciato in 10 i compagni in un momento fondamentale del match. Troppo ingenuità da parte del numero 11.