La vittoria del Napoli contro la Sampdoria è stata accompagnata da un’ottima direzione arbitrale da parte di Di Bello, nonostante diversi episodi da analizzare. Ecco la nostra moviola:

Minuto 4, 16 e 38: il Napoli chiede un rigore

Dopo neanche 4 minuti c’è un rimpallo in area tra Mertens e Askildsen, dopo un cross di Di Lorenzo, con il pallone che carambola sul braccio del giocatore blucerchiato. Non ci sono gli estremi per assegnare il penalty nonostante qualche protesta. Al 16′ invece è Demme a crossare con Petagna e Mertens che vanno giù, ma gli interventi di Ferrari e Dragusin sono leggeri e non punibili con il penalty. Al 38′ è poi Mertens a calciare da fuori trovando il muro di Ferrari che si oppone regolarmente con il petto e le braccia attaccate al corpo (e sembra anche con i piedi fuori dall’area di rigore), inutili quindi le proteste del belga.

Minuto 36: gol annullato a Juan Jesus

Poco prima dell’ultimo episodio, il Napoli era andato in gol con Juan Jesus, di testa sulla punizione di Politano. Il brasiliano però parte leggermente oltre e il VAR annulla tutto per fuorigioco. Inoltre, la punizione da cui è scaturita la rete non c’era.

Minuto 43: segna Petagna, tutto buono dopo un breve check del VAR

Nel finale di tempo il Napoli segna con Petagna che raccoglie un pallone sporco e lo mette dentro in sforbiciata. Il tutto nasce da un inserimento di Mertens che era finito giù dopo un contatto con Thorsby, non giudicabile da rigore, così come non c’è alcuna irregolarità del belga; giusto convalidare la rete dopo il breve check del VAR.

Minuto 46 e 91: ammoniti Chabot, diffidato, e Murru

Sono state in tutto due le ammonizioni nel corso del match. Tocca prima a Chabot, che commette fallo su Demme e Mertens nella stessa azione fermando una ripartenza (era diffidato e salterà la prossima gara dei blucerchiati), e poi a Murru, per una trattenuta su Politano.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Di Bello 6.5: Conduce diligentemente e non asseconda le proteste, interviene poco ma bene.

Guardalinee – Scatragli-Margani 5.5.

VAR – Abisso 7.