Serie A – Roma-Juventus: il risultato finale

Termina 3-4 all’Olimpico fra Roma e Juventus con la vittoria dei bianconeri grazie alla parata decisiva di Szczesny su rigore. Una partita rocambolesca che ha visto trionfare i bianconeri. Ad aprire le danze sono i giallorossi, con il gol di Abraham. A rispondere al ‘Tammy time’ ci pensa il mancino di Dybala. Al rientro in campo la rimette in piedi per i padroni di casa è Mkhitaryan e raddoppia con un gol da favola Pellegrini, è 3-1. Per 20 minuti la Roma domina e gestisce, poi il gol di Locatelli seguito da quello di De Sciglio mettono fine alle speranze giallorosse; che si infrangono del tutto con il rigore sbagliato del capitano Pellegrini.