L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per l’11° giornata di Serie A

Neanche il tempo di concludersi la decima giornata di Serie A con il turno infrasettimanale che subito c’è l’undicesima, che partirà domani alle ore 15:00 con Atalanta-Lazio e si concluderà lunedì sera con Bologna-Cagliari. E’ tempo, quindi, anche di fantacalcio e dei nostri consigli consueti, con 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti da schierare, oltre alla solita top 11.

PORTIERI

Consigli: Il Sassuolo affronterà al Mapei Stadium l’Empoli di Andreazzoli. I toscani, solitamente, vanno a segno spesso, ma i neroverdi sono in grande forma dopo le due vittorie consecutive contro Venezia e Juventus e potrebbero far bene anche questa giornata.

Terracciano: La Fiorentina, nonostante la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio, ha mostrato di essere una grande squadra e di avere una buona solidità difensiva. Contro lo Spezia, al Franchi, può chiudere il match senza subire reti.

Milinkovic-Savic: Il Torino sta dimostrando grande solidità di squadra e anche contro il Milan, nonostante la sconfitta, avrebbe meritato qualcosa in più. Il portiere serbo sta diventando una garanzia e anche contro la Sampdoria potrebbe dire la sua.

DIFENSORI

Cambiaso: Il Genoa affronta il Venezia a Marassi in un vero e proprio scontro salvezza e l’esterno di Ballardini, vera e propria sorpresa di questo inizio di campionato, può regalare qualche bonus al fantacalcio.

Di Lorenzo: Il terzino destro campione d’Europa è in una grande forma e contro la Salernitana nel derby campano potrebbe essere l’arma vincente degli azzurri.

Biraghi: Il capitano dei Viola potrebbe calciare anche i rigori, come già accaduto contro il Cagliari. Dotato di ottima spinta, contro lo Spezia può regalare qualche gioia.

A. Bastoni: Il difensore centrale dell’Inter vuole il riscatto contro l’Udinese dopo alcune partite al di sotto dei suoi standard. Può essere la partita giusta per ritornare al suo livello.

Singo: L’esterno destro del centrocampo a 5 di Ivan Juric sta salendo sempre di più di condizione e contro la Sampdoria può mettere in grande difficoltà Augello.

CENTROCAMPISTI

Fabian Ruiz: Lo spagnolo non ha ancora sbagliato una partita da quando è iniziata la stagione ed ha già realizzato un assist e tre reti. Contro la Salernitana può cavalcare l’onda e regalare qualche altra gioia.

Traorè: Il trequartista del Sassuolo, titolare causa indisponibilità di Djuricic e Boga, affronta l’Empoli da ex al Mapei Stadium e potrebbe trovare la rete per la prima volta in stagione.

Bonaventura: ‘Jack’ è uno degli uomini più presenti di Vincenzo Italiano e contro lo Spezia la sua esperienza e la sua capacità negli inserimenti potrebbe far male agli uomini di Thiago Motta.

Vidal: Il cileno ha una grande opportunità da titolare dopo i piccoli fastidi che lo avevano tenuto fuori nelle ultime giornate. Contro l’Udinese, nel match delle 12:30, potrebbe trovare la via della rete, come già fatto in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol.

Rovella: Il regista del Genoa batte tutti i calci da fermo, esclusi i rigori, e contro il Venezia potrebbero essere un fattore importante per decidere il match.

ATTACCANTI

Quagliarella: Il capitano della Sampdoria torna da ex contro il Torino e, dopo le due panchine contro Spezia e Atalanta, potrebbe avere voglia di riscatto.

Correa: Il ‘Tucu’ potrebbe far rifiatare Lautaro Martinez visto l’impegno imminente di Champions League e contro l’Udinese in casa può far bene.

Politano: Il Napoli è una macchina quasi perfetta e l’esterno destro dovrebbe tornare titolare al posto di Lozano che ha giocato contro il Bologna. A Salerno potrebbe trovare la sa seconda rete stagionale.

Barrow: Il Bologna vuole il riscatto dopo le sconfitte con Milan e Napoli e la partita in casa contro il Cagliari può essere l’occasione giusta. Il gambiano dovrebbe agire da unica punta, vista l’indisponibilità di Arnautovic.

Berardi: Il capitano del Sassuolo è una macchina di bonus continua, l’ultimo dei quali ha regalato il pallone a Maxime Lopez per la rete decisiva contro la Juventus. Con l’Empoli in casa potrebbe trovare ancora la rete.

TOP 11