De Canio: “Ottimo lavoro di Spalletti, sta gestendo bene l’intera rosa”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’allenatore Luigi De Canio, che ha espresso il proprio parere su Luciano Spalletti. Ecco quanto detto:

“Spalletti in questi primi mesi a Napoli sta facendo un ottimo grande lavoro, non sono sorpreso perchè me lo aspettavo. Lui è un allenatore serio, in quanto sta dando spazio a tutti gli effettivi dell’organico, soprattutto a quelli che partono dietro nelle gerarchie di squadra. Ma anche se partono in svantaggio rispetto al collega di reparto, ma stanno meglio fisicamente giusto che giochino loro”.