L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per l’8° giornata di Serie A

Dopo la sosta delle Nazionali, torna la Serie A con l’ottava giornata, e lo fa iniziando domani alle ore 15:00 con Spezia-Salernitana. Sarà, invece, Venezia-Fiorentina a chiuderla lunedì sera. Insieme al campionato, come sempre, ricomincia anche il fantacalcio e la nostra redazione, come di consueto, consiglierà 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti, oltre alla classica top 11. Queste le nostre scelte:

PORTIERI

Meret: Il portiere del Napoli torna titolare dopo qualche partita seduto in panchina e contro il Torino in casa può dimostrare di meritarsi la titolarità a discapito di Ospina, tornato tardi dall’impegno con la Colombia.

Terracciano: Dopo l’infortunio di Dragowski, è diventato lui il titolare della Fiorentina e a Venezia può dimostrare di essere un estremo difensore di ottima affidabilità e potrebeb anche portare a casa l’imbattibilità.

Silvestri: Il portiere dell’Udinese, reduce da ottime prestazioni in questo inizio stagione, affronterà il Bologna al Friuli. Gli emiliani sono sulle ali dell’entusiasmo e il rischio che possano segnare c’è, ma l’Udinese è una squadra ostica, soprattutto in casa, dove subisce poco.

DIFENSORI

Toloi: Il difensore dell’Atalanta sarà ormai sempre titolare, vista anche l’indisponibilità di Djimsiti, e ad Empoli può fare bene. Ha il gol nel sangue, grazie anche a delle sue scorribande in attacco molto frequenti.

Odriozola: Lo spagnolo della Fiorentina si sta ambientando molto bene in Italia e la trasferta a Venezia potrebbe essere quella giusta per trovare il suo primo bonus in Serie A.

Tomori: L’inglese è ormai una certezza e, dopo aver ritrovato la convocazione in Nazionale, cercherà di guidare un Milan decimato dalle assenze in difesa (Maignan e Theo su tutti) alla vittoria, contro un Verona che con Tudor ha ritrovato smalto e non ha ancora perso una gara.

Rrahmani: Il kosovaro è in un momento di forma pazzesco, autore già di due reti in questo inizio stagione. Ha ormai preso il posto da titolare a discapito di Manolas e anche contro il Torino potrebbe fare molto bene.

Dalbert: Il brasiliano torna dopo un periodo in cui era infortunato e in casa contro la Sampdoria potrebbe portare qualche bonus, anche perchè il Cagliari deve trovare punti importanti per la salvezza e lui giocherà come esterno nel centrocampo a 5 di Mazzarri.

CENTROCAMPISTI

Bonaventura: ‘Jack’ è reduce da un inizio stagione più che positivo e anche a Venezia potrebbe dire la sua e portare qualche bonus al fantacalcio, considerando anche che la Fiorentina con Italiano è una squadra molto offensiva.

Pereyra: Il ‘Tucu’ viene da una rete realizzata a Genova contro la Sampdoria ed è in fiducia. Contro il Bologna al Friuli va schierato e, in più, è anche rigorista.

Maggiore: Il capitano dello Spezia è sicuramente tra i giocatori più importanti della squadra ligure e in casa contro la Salernitana può dominare il centrocampo e potrebbe regalare anche qualche bonus.

Candreva: Ormai una certezza al fantacalcio da anni, ma questa stagione sembra essere ancora più importante. Reduce da un gol spettacolare contro l’Udinese, anche a Cagliari potrebbe ripetersi.

Pasalic: In ballottaggio con Ilicic, il croato può essere determinante per l’Atalanta nella trasferta di Empoli. Sarà utilizzato da trequartista insieme a Malinovskyi e i suoi inserimenti potrebbero essere devastanti.

ATTACCANTI

Verde: La scommessa di giornata. Con Thiago Motta ha sempre fatto bene, sia da titolare che da subentrante, trovando già tre reti e cambiando il volto alla squadra. Con la Salernitana può essere la sua occasione.

Arnautovic: L’austriaco sta facendo molto bene a Bologna, di cui è anche diventato il rigorista. A Udine può trovare un bonus importante.

Rebic: Il croato giocherà, bisogna capire se al posto di Leao sulla sinistra o al centro dell’attacco al posto di Ibrahimovic e Giroud. Contro il Verona può suonare la carica ai rossoneri.

Nico Gonzalez: L’ala argentina della Fiorentina era partito alla grande, ma ultimamente sta un po’ deludendo. La gara contro il Venezia può essere la sua rampa di lancio per riprendersi e ritornare ad essere determinante.

Keita: Il Cagliari e Mazzarri puntano molto su di lui. Il senegalese, infatti, ha già realizzato due reti dall’arrivo del nuovo tecnico, di cui l’ultimo la scorsa giornata contro il Venezia. Con la Sampdoria può ripetersi e cercare di regalare punti importanti ai sardi.

TOP 11