Ugolini: “Mertens e Politano potrebbero giocare titolari domenica”

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ed ha parlato sulla probabile formazione di domenica contro il Torino. Ecco quanto detto:

”Osimhen giocherà titolare, sarà difficile per Bremer tenerlo a bada. Ci sarà anche Rramhani, che è cresciuto tantissimo rispetto all’errore dell’anno scorso commesso contro l’Udinese. Dovrebbero partire dal primo minuto anche Mertens e Politano. E’ importante vincere per cercare di allungare sulle inseguitrici, a causa dei loro scontri diretti. Spalletti deve essere bravo a gestire la squadra, anche in vista dell’incontro decisivo contro il Legia Varsavia”.