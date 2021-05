Vittoria scaccia incubi per il Napoli a Firenze contro la Fiorentina. Gli azzurri vincono per 0-2 ma non mancano le polemiche. Tanta la tensione e il nervosismo in campo e tanti gli episodi arbitrali da analizzare nel match diretto da Abisso:

Minuto 13: gol annullato a Vlahovic

Giusto annullare il vantaggio della Fiorentina con Vlahovic che la mette dentro di testa su cross di Biraghi, ma il 9 viola è in posizione di fuorigioco.

Minuto 22: ammonizione dubbia per Rrahmani

Circa 10 minuti più tardi l’arbitro ammonisce Rrahmani per fallo su Ribery. Nell’incrocio con l’attaccante viola non sembra esserci il tocco del kosovaro, che protesta dicendo di non aver toccato l’avversario.

Minuto 31 e 43: ammoniti Milenkovic e Ribery

Alla mezz’ora viene ammonito anche Milenkovic, che entra in tackle su Insigne quasi al limite dell’area e lo travolge. Poi al 43′ tocca a Ribery, che rifila un calcio a Fabian Ruiz nel tentativo di colpire la palla, con i tacchetti che fortuitamente vanno a finire sul tendine d’Achille. Al 47′ poi il Napoli chiede il secondo giallo al francese per un fallo su Zielinski, ma non si tratta di un intervento pericoloso e viene commesso quasi a centrocampo.

Minuto 49: ammonito anche Caceres

Ad inizio ripresa l’arbitro ammonisce Caceres per un eccesso di proteste. I viola recriminano giustamente per una punizione assegnata al Napoli per un fallo di mano inesistente, ma si trattava pur sempre di un fischio a metà campo.

Minuto 55: rigore per il Napoli

L’episodio chiave del match arriva al 55′. Milenkovic trattiene Rrahmani in area, il VAR richiama il direttore di gara che cambia la sua decisione iniziale di lasciar correre e assegna il penalty agli azzurri. La trattenuta è leggera ma evidente, il Napoli chiede anche il secondo giallo per il difensore ma può starci anche solo il penalty. Espulso dalla panchina Dragowski per proteste, Insigne sbaglia ma poi insacca sulla ribattuta. Prima di assegnare il penalty con il VAR era stato ammonito Hysaj per fallo su Ribery, ma giustamente il cartellino viene cancellato.

Minuto 61: giallo per Castrovilli

All’ora di gioco Castrovilli sgambetta Bakayoko in corsa e si prende il cartellino giallo, provvedimento corretto.

Minuto 67: raddoppio Napoli

E’ un autogol di Venuti che vale il raddoppio del Napoli. Zielinski calcia da fuori trovando la deviazione vincente di Venuti, il tiro sarebbe terminato ampiamente fuori. Dopo la rete viene ammonito il terzo portiere azzurro Contini che entra in campo esultando in maniera esagerata, travolgendo anche il suo compagno di squadra.

Minuto 79: giallo pesante per Pezzella

A 10 dal 90′ Pezzella, diffidato, viene ammonito per fallo su Osimhen durante un pericoloso contropiede: salterà l’ultima giornata di Serie A.

Di seguito le valutazioni di MondoNapoli:

Arbitro – Abisso 6: Non era una partita semplice e tutto sommato non se l’è cavata male. Il rigore è giusto ma lo giudica male in diretta, restano i dubbi sull’ammonizione a Rrahmani.

Guardalinee – Tegoni-Mondin 6: Giusto annullare la rete di Vlahovic per fuorigioco.

VAR – Chiffi 6.5: Decisivo quando richiama Abisso al monitor. Il contatto Milenkovic-Rrahmani viene valutato male dal direttore di gara che necessita di rivederlo per assegnare poi il penalty al Napoli.