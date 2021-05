Biraghi: “Ho avuto un battibecco con Gattuso ma finisce tutto in campo”

E’ stata una partita focosa ed un post partita caldissimo tra Fiorentina e Napoli, gli azzurri l’hanno spuntata per 2-0 grazie al goal di Insigne ed all’autorete di Venuti.

Cristiano Biraghi, nel post partita è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare chiarezza su quanto successo in campo e negli spogliatoi.

Le sue parole:

La partita? Facciamo i complimenti al Napoli, ha fatto una buona partita. Non è facile vincere contro di noi perché ultimamente stiamo facendo bene. Non fa mai piacere perdere anche quando hai già raggiunto l’obiettivo, ma complimenti al Napoli che resta in corsa per la Champions.

Battibecco con Gattuso? “Sono cose che stanno in campo. Io e Rino siamo passionali, in campo capita il battibecco ma finisce tutto lì. Questo vuol dire essere uomini“