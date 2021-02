FOCUS REPORT CALCIO – Lo sviluppo del talento nel calcio dilettantistico

Il Report Calcio 2020 richiama l’attenzione su quelle categorie che spesso vengono sottovalutate e passano in secondo piano perchè non rientrano nel mondo dei professionisti. Stiamo parlando del calcio dilettantistico, che parte dalla Serie D fino a scendere nei meandri dei vari campionati giovanili.

Tra il 2017/2018 e il 2018/2019 sono stati 724 i giovani calciatori formati da società dilettantistiche che sono riusciti ad accedere al calcio professionistico. Seppur non rientranti in questo biennio, ci sono diversi giocatori cresciuti nel mondo dei dilettanti che hanno militato in Serie A, e alcuni anche in Nazionale. E’ doveroso citare a tal proposito Pavoletti, Caputo, Lazzari, Diamanti, Acerbi, Lasagna e il campione del mondo Fabio Grosso; ma non dimentichiamoci neanche di Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, e di Andrea Cistana, centrale del Brescia.