L’angolo del fantallenatore – Tutti i nostri consigli per l’asta di riparazione

Si è concluso un particolare mercato di gennaio, certamente meno ricco degli altri anni e più statico, ma che ha comunque regalato qualche colpo interessante. Nella nostra rubrica, oggi, vi consigliamo i giocatori su cui puntare durante l’asta di riparazione.

Vi consiglieremo 6 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti con i quali potrete ritoccare la vostra squadra per poter ambire a un posto migliore in classifica. Piccola precisazione prima di iniziare: per i portieri, come ogni anno, c’è poca roba da poter “pescare” e quindi eviteremo di consigliarvene. Partiamo!

DIFENSORI

Singo – Partiamo con una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno: l’esterno destro del Torino sta disputando un’ottima annata con 17 presenze, 1 gol e 2 assist con una buonissima fantamedia del 6.31. Svincolato in molte leghe, potete approfittarne ma senza spendere un patrimonio.

Dimarco – Il “tuttofare” dell’Hellas Verona: non importa che giochi da esterno di centrocampo o da terzo di difesa, Federico Dimarco porterà a casa una grande prestazione. Un vero e proprio jolly, forse non svincolato in tutte le leghe ma da prendere assolutamente nel caso lo fosse. Sta vivendo la sua miglior stagione e bisogna approfittarne.

Danilo (Juventus) – Il terzino della Juventus ha dalla sua una grandissima fanta media: 6.51. Per lui 1 gol e 3 assist nonostante i suoi compiti siano prettamente difensivi. Se svincolato, un pensiero va fatto per un titolare della Juventus.

Karsdorp – A Roma è appena arrivato Reynolds, che avrà davanti a sè un giocatore rinato: Karsdorp. Fonseca ha saputo tirare fuori il meglio dell’olandese che tornava da un brutto infortunio, lo ha reso titolare e lui sta ripagando con grandissime prestazioni. Giocatore molto offensivo che potrà portare ancora molti bonus.

Tomori – Il neo-acquisto del Milan dovrà inserirsi in un contesto con alte aspettative, essendo i rossoneri primi in classifica. Nel suo match d’esordio ha portato a casa un 6.5 e potrà continuare questa striscia positiva e ritagliarsi spazio nell’11 titolare di Pioli.

Calabria – Sempre Milano, sempre sponda rossoneri. Una delle sorprese di quest’anno è stata la costanza di rendimento di Davide Calabria, anche lui portato al top da Pioli. Due gol, un assist e titolarità garantita. Se svincolato, va assolutamente preso.

CENTROCAMPISTI

Barak – Passando a un reparto molto importante, partiamo con un’altra sorpresa di questa Serie A, un calciatore che sembra tornato quello di anni fa. Stiamo parlando di Antonin Barak, trequartista titolare dell’Hellas Verona e che quest’anno ha già raggiunto le 4 reti. Fanta media di 6.88, occasione assolutamente da non perdere.

Pessina – Da quando Gomez è andato via, il posto è stato suo: Matteo Pessina ha incantato e sta incantando Bergamo con la sua grandissima qualità. Si è subito inserito in maniera perfetta e ora, nonostante i tanti calciatori della Dea, è un titolare che va sempre schierato.

Damsgaard – Il talentino classe 2000 lo consigliammo anche a inizio anno, per la normale asta inaugurale. Ci avete ascoltato? Bene. Non lo avete fatto? Male! Due gol e tre assist per il danese che fa molto bene quando gioca e subentra (e lo fa spesso, essendo stato presente per 19 volte su 20 in campo).

Jankto – Un giocatore che sta rendendo ben sopra le aspettative è un altro blucerchiato: Jakub Jankto, con 4 reti e 3 assist, sta vivendo una grandissima annata. Potete farci un pensiero anche insieme a Damsgaard.

Pobega – Un giocatore che forse non è sotto la luce dei riflettori è Pobega, classe ’99 dello Spezia. Non gioca sempre titolarema per lui le reti sono già 3 e la fantamedia del 6.46. Se avete uno slot libero e volete spendere poco, è quello che fa per voi.

Villar – Il centrocampista della Roma ha una grandissima qualità ma sarà passato inosservato nella prima asta. Per lui stesso discorso di Pobega: non gioca sempre, ma porta buoni voti. Non troppi bonus, ma anche lui è un ottima riserva.

ATTACCANTI

Nzola – Adesso fuori per qualche problema fisico ma le sue statistiche parlano chiaro: 9 gol in 13 partite. Un’altra sorpresa di questa Serie A è M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia. Uno dei migliori su cui puntare e da tenere d’occhio per l’asta. E’ anche rigorista.

Destro – Sembra esser diventato, tutto d’un tratto, il calciatore che non è mai stato nonostante le sue qualità glielo permettessero. Mattia Destro sta segnando a raffica, 8 reti nelle ultime 8 partite e non vuole fermarsi. Se vi serve un attaccante, lui quest’anno è tra i migliori.

Mayoral – In cinque partite da titolare ha segnato sei gol e sembra essere più che un vice-Dzeko. Il bosniaco sta risolvendo ancora i problemi con Fonseca e per ora lo spagnolo ne sta giovando: 6 reti e 3 assist complessivamente, che fanno di lui uno degli attaccanti su cui puntare.

Messias – Sappiamo tutti la sua grandissima storia fatta di amore e dedizione verso il calcio, qualità che gli hanno permesso di scalare in poco tempo tantissime categorie fino a giocare e incantare in Serie A. Una vera rivelazione, un calciatore a cui piace spaziare per il campo ma che ha anche un buon feeling con la porta: ben 6 reti per lui.

Gaich – Per lui ci prendiamo un rischio: argentino classe ’99, alto un metro e novanta e pronto a prendersi la scena al Benevento. La gerarchia è chiara e c’è sempre Lapadula davanti, ma sicuramente il giovane attaccante avrà un importante minutaggio. Un rischio da poter prendere.

Shomurodov – Altro attaccante del Genoa che sta facendo bene. Sole due reti in campionato ma ottime prestazioni che, sotto la cura di Ballardini, non potranno che portare tanti altri frutti.