Come riporta Tuttomercatoweb, in questi ultimi giorni di mercato il Napoli ha operato in uscita per quanto riguarda la Primavera.

Infatti, nella giornata di ieri è stato ceduto il diciottenne Giovanni Ceparano, centrocampista passato in prestito all’Afragolese. Ma non solo: c’è stata anche la cessione di Attilio Altomare, attaccante ceduto alla Gladiator in serie D, girone G.