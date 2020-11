Il Napoli conquista tre punti importantissimi contro il Bologna andando ad espugnare il Dall’Ara per 0-1. Gli azzurri ritrovano la certezza Osimhen che trova il suo secondo gol in azzurro dopo la rete all’Atalanta. A lasciare qualche dubbio è stato l’arbitraggio del signor Pasqua, in una partita giocata con molta cattiveria agonistica da parte dei rossoblu. Analizziamo nel dettaglio la direzione di gara:

Minuto 23: azzurri in vantaggio con Osimhen

Il Napoli passa al minuto 23 con il colpo di testa di Osimhen su cross di Lozano, che va via in maniera regolare a Denswil.

Minuto 25 e 27: giuste le ammonizioni a Dominguez e Danilo

Nel giro di pochi minuti arrivano due ammonizioni tra i padroni di casa. Prima Dominguez che trattiene Bakayoko fermando volontariamente una ripartenza, poi l’intervento al limite di Danilo che entra in maniera totalmente sconsiderata su Lozano.

Minuto 43: Dominguez rischia l’espulsione

A fine primo tempo Dominguez, già ammonito, entra a gamba tesa su Bakayoko. Il contatto potrebbe essere lieve, anche se il centrocampista azzurro rimane a terra per diversi secondi. Altra situazione al limite, poteva anche starci la doppia ammonizione.

Minuto 50: Napoli in gol con Koulibaly, ma il VAR annulla tutto

Al 50′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo il Napoli raddoppia con Koulibaly. Ma dopo un lungo controllo il VAR richiama l’arbitro al monitor e la rete viene annullata. Il motivo è il tocco di mano di Osimhen che intercetta il pallone prima che questo arrivi sui piedi del senegalese. Ma il nigeriano era stato trascinato a terra da Denswil, per cui la rete andava comunque cancellata, ma per assegnare il calcio di rigore al Napoli. Grave errore di arbitro e VAR.

Minuto 57: il Bologna chiede un rigore

Al 57′ sul tiro di Palacio c’è il muro di Di Lorenzo con il braccio attaccato al corpo, inutili le proteste bolognesi. Giusto lasciar proseguire.

Minuto 61: ammonito anche Schouten

Dopo 4 minuti Schouten perde palla sull’attacco di Osimhen e lo stende, giusta l’ammonizione.

Minuto 67: Koulibaly giù in area, non c’è calcio di rigore

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Koulibaly va giù dopo un contrasto con De Silvestri, che però non commette alcuna irregolarità ai danni del senegalese, il quale cade dopo aver tentato una conclusione volante.

Minuto 90: anche Schoten rischia il secondo giallo

Nei minuti finali c’è un contrasto tra Schouten, già ammonito, e Zielinski. Il calciatore del Bologna sembra pestare il piede al polacco, sebbene in maniera lieve. L’arbitro fischia il fallo, ma come conseguenza naturale avrebbe dovuto estrarre la seconda ammonizione.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Pasqua 4,5: Fischia poco e male, non il modo migliore per gestire una partita molto accesa che ha visto due espulsioni dalla panchina, una per squadra. Sul raddoppio di Koulibaly non vede il fallo di mano nè tantomeno il rigore su Osimhen, il secondo neanche con l’ausilio del VAR. C’era almeno un’espulsione nel Bologna, assurdo non fischiare nemmeno il fallo su Osimhen al minuto 81 da parte di Danilo, che trascina di peso l’avversario per terra.

VAR – Abisso 5: Combina la frittata sul raddoppio azzurro, segnalando il fallo di mano di Osimhen anzichè la trattenuta sul nigeriano. Sulle potenziali espulsioni non può intervenire in quanto si tratta di doppie ammonizioni.

Assistenti – Peretti-Vecchi 6: Nulla da segnalare.