TOP&FLOP – Vittoria meritata e sofferta quella del Napoli a Bologna, il migliore in campo per MondoNapoli..

Bentornati nella solita rubrica Top&Flop di MondoNapoli per quanto riguarda la vittoria del Napoli sul campo del Bologna grazie al gol di Victor Osimhen.

TOP: Il migliore per il Napoli questa sera è sicuramente Hirving Lozano, autore di una prestazione ben oltre la sufficienza. Il messicano ha fatto letteralmente uscire pazzo il laterale olandese del Bologna, Stefano Denswil. El Chucky ha servito un “cioccolatino” per il gol di Victor Osimhen, quello della vittoria. Da menzionare positivamente la prova del Napoli in generale, dopo il brutto primo tempo di Rijeka, quest’oggi la squadra di Gattuso è partita nettamente più veloce e determinata, grazie anche alle urla incessanti del tecnico calabrese. Vittoria meritata e sofferta nel finale, con un doppio miracolo di Ospina. Avanti cosi Napoli.

FLOP: L’unico azzurro forse sottotono questa sera è stato Dries Mertens, autore di una prova non limpidissima. Il belga ha avuto due occasioni per iscriversi al tabellino dei marcatori, da lui ci si aspetta sempre il massimo. Partita non bellissima anche quella di Lorenzo Insigne, poco incisivo nel primo tempo.