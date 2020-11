Pagelle MN: Super Lozano, Bakayoko una diga, delude Insigne

Ospina 7: Un eroico salvataggio su Orsolini nei minuti finali regala di fatto la vittoria al Napoli, per il resto gestisce e mantiene una preziosa porta inviolata.

Di Lorenzo 6: Una meritata sufficienza per il terzino ex Empoli che tiene bene la fascia e concede poco a un cliente scomodo come Barrow.

Manolas 6,5: Stasera insieme al collega senegalese ha abbassato la saracinesca, nessuno passa e il greco è sempre lí a farsi trovare pronto.

Koulibaly 7: Uno sfortunato tocco di mano di Osimhen ha purtroppo frenato il primo gol in stagione di Kalidou, impeccabile in difesa con sontuose chiusure su Orsolini e Palacio.

Hysaj 6,5: Ottima prova dell’albanese, sempre più sicuro di sé stesso e padrone della fascia sinistra. Ottimo anche il salvataggio su Palacio dopo la grande parata di Ospina su Orsolini.

Fabian 6: Buona prova dello spagnolo, poiché a centrocampo concede poco a Dominguez e Schouten. Ottimo anche l’assist fornito ad Insigne nel primo tempo, sprecato dal 24 azzurro.

Bakayoko 7: Si conferma anche stasera una diga, letteralmente ineccepibile in mediana e si fa vedere anche in avanti, cosa non accaduta nelle scorse gare.

Lozano 7,5: Il migliore del Napoli, pochi dubbi. Fase difensiva perfetta e altrettanto quella offensiva, fornendo un assist perfetto ad Osimhen per il gol partita e galoppando sulla destra come gli riesce meglio. (Dal 75′ Zielinski 6: Non ancora con i 90 minuti nelle gambe a causa del Covid che l’ha frenato ma tiene bene il campo)

Mertens 5,5: Rispetto alle scorse gare leggermente meglio ma ancora non sufficiente la prova di Ciro. Più presente in campo e sotto porta ma non ancora brillante come è solito fare. (Dal 75′ Politano 6: Poche occasioni oggi per l’attaccante partenopeo, non riesce a crearsi lo spazio adatto per liberare il suo solito mancino dalla distanza ma copre bene in fase difensiva)

Insigne 5,5: Spreca nel primo tempo un assist di Fabian Ruiz non da lui, da quella posizione il capitano azzurro è abituato a far meglio. Prestazione non sufficiente, complice anche il rientro da un doppio infortunio. (Dall’83’ Elmas 6: Riesce a crearsi un paio di occasioni in avanti nonostante siano state poco pericolose ma buon ingresso in campo)

Osimhen 7-: Finalmente Victor torna al gol dopo l’Atalanta. Buona prova in fase offensiva, grande protezione della palla e solito grande attacco della profondità, cosa che contro il Sassuolo gli è mancata. (Dall’83’ Petagna 6: Fa valere il suo fisico da vero centravanti, riuscendo ad esser pronto su ogni duello aereo con Danilo)