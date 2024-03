CdS – “Napoli-Atalanta: Kvara out, Raspadori e Lindstrom si contendono una maglia da titolare”

Khvicha Kvaratskhelia, a causa di una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra, sarà costretto a saltare la sfida odierna contro l’Atalanta, in programma oggi alle 12:30 allo stadio Maradona.

Con la fascia sinistra scoperta, si contendono una maglia da titolare Giacomo Raspadori e Jesper Lindstrom.

Francesco Calzona, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe le idee chiare su chi schierare sulla fascia sinistra in assenza del georgiano: “In vantaggio c’è Raspadori, che è attaccante più puro, sa stare ovunque, può essere prima punta o anche esterno, è nato nel tridente, sguardo dritto per poi saltare, ha due piedi limpidamente esaltanti; e alle spalle c’è Lindstrom, che contro un’Atalanta incontrollabile sulle corsie, può aiutare nelle coperture, può arricchire la fase passiva, può togliersi di dosso la ruggine di questi otto mesi insopportabili per chiunque, ma innanzitutto per lui. E’ un ballottaggio che toglie un po’ di fiato a Calzona”.