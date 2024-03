CdS – Lazio, addio a Immobile: i biancocelesti pensano a Simeone

Dopo la straordinaria stagione dello scorso anno, caratterizzata da gol fondamentali per la vittoria del terzo scudetto del Napoli, il percorso di Giovanni Simeone in maglia azzurra sembra essere arrivato al capolinea.

Poco spazio per l’argentino durante questa stagione: c’è la Lazio su di lui. Con Tudor in panchina, ex allenatore del Cholito al Verona, Simeone pensa di cambiare aria. Lo riporta il Corriere dello Sport: “Con Immobile in partenza, accanto al Taty può arrivare Giovanni Simeone. Dopo due stagioni a Napoli ha trovato meno spazio di quanto pensava e con Tudor al Verona, visse, nel 2021-22, la sua migliore stagione (17 gol in 35 partite)”.

Per la Lazio non è la prima volta; avrebbe già provato a prendere il Cholito ben due volte: “La Lazio aveva provato a prenderlo sia due anni fa, prima che si accordasse col Napoli, sia la scorsa estate, quando ha cercato di soffiarlo al club partenopeo che tardava ad esercitare il diritto di riscatto. Dopo due tentativi andati a vuoto, il prossimo potrebbe essere quello giusto“.

Ultimo ostacolo per i biancocelesti è Aurelio De Laurentiis: “Ci sarà però da trattare con la società di De Laurentiis che dopo averlo pagato circa 19 milioni ne vuole almeno 20. Nessun problema, invece, per il giocatore che ha un ingaggio ragionevole (1,7 milioni) e che sarebbe felicissimo di sposare la Lazio“.