Prima Pagina – CdS: “Abbracciati a JJ”

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport edizione Campania che troverete oggi in tutte le edicole.

Quest’oggi il quotidiano sportivo dedica la prima pagina alla gara odierna, in programma alle 12:30 contro l’Atalanta: “Rimonta Champions: alle 12:30 la sfida decisiva con l’Atalanta”.

In seguito alle decisioni prese dal Giudice sportivo in merito al caso Acerbi, la società starebbe pensando ad un’iniziativa per mostrare vicinanza al difensore Juan Jesus, con un Maradona sold-out: “In 50.000 al Maradona per spingere Juan Jesus e il Napoli. Invito del club di DeLa ai tifosi dopo il caso fra Acerbi e il brasiliano «Alziamo tutti la voce per gridare insieme no al razzismo»”.