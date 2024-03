GdS: “Simeone, tocca a te. In caso di forfait di Osimhen, Calzona potrebbe dare la possibilità all’argentino”

Dopo la deludente gara disputata a Barcellona, il Napoli di Francesco Calzona è tornato ad allenarsi a Castel Volturno ma l’attaccante Victor Osimhen si è dovuto fermare ai box a causa di un affaticamento muscolare.

Dunque, ancora incerte le sue condizioni per poter capire se sarà a disposizione di mister Calzona per la sfida contro l’Inter, programmata domenica alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in merito all’infortunio del bomber nigeriano, scrive: “In caso di forfait di Osimhen, Calzona potrebbe addirittura ridare una maglia da titolare a Giovanni Simeone, per la prima volta dal suo avvento in panchina. Il Cholito è in vantaggio su Raspadori, e chissà che non possa approfittare del momento positivo in famiglia contro l’Inter, dopo la qualificazione ai quarti di Champions dell’Atletico di papà Diego proprio ai danni di Simone Inzaghi”.