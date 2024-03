L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di domani sera tra Inter e Napoli. Secondo il quotidiano il match di domenica sera tra Inter e Napoli sarà particolarmente suggestivo perché rappresenta il passaggio di consegne dai Campioni d’Italia uscenti a quelli entranti. Il Napoli di Spalletti è stato un calcio universale, ha riempito lo spazio e lo ha conquistato, è diventato il riferimento trasversale che, però è durato poco, utile per adagiarsi nella Storia al fianco di Maradona. L’Inter di Simone Inzaghi ha una matrice identica, sa solo dominare, s’è liberata dei propri fantasmi e di nemici, ha la fisicità e pure l’atletismo, una solida organizzazione, è straordinariamente autoritaria. Ha il merito, in questa stagione, di aver reso piccolissimo chiunque, pure i predecessori ai quali porterà via lo scudetto dalle maglie, e quindi di aver ingigantito in maniera imponente il capolavoro di Spalletti.