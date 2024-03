L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione prossimo allenatore in casa Napoli. Secondo il quotidiano Francesco Calzona è pronto a cominciare una personale corsa a tappe per meritarsi la conferma sulla panchina del Napoli. A dieci partite alla fine del campionato, con il posto Champions ancora distante ma non ancora irraggiungibile, Ciccio potrebbe avere davvero il futuro nelle proprie mani. Dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions, potrebbe aprirsi lo scenario per una sua riconferma. Viceversa, molto dipenderà da come la squadra affronterà questo rush finale che partirà in casa dell’Inter capolista e poi dal Sabato Santo alla penultima giornata, quattro scontri diretti pesantissimi: Atalanta, Roma e Bologna tutte al Maradona. E chissà come sarà la classifica quando poi alla 37a giornata, gli azzurri andranno a Firenze. Al Franchi sfumò il sogno scudetto, chissà se stavolta non possa accadere qualcosa di clamoroso, nell’accezione positiva del termine, per il suo Napoli.