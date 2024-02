Prima Pagina – CdS Campania: “C’è posto per te”

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport edizione Campania che troverete oggi in tutte le edicole.

L’Italia ha ancora tutte le sue squadre in corsa in tutte le competizioni europee, motivo per cui la nazione resta al primo posto in classifica nel ranking UEFA.

Ma quest’anno c’è una novità: le prime due nazioni che al termine di questa stagione saranno in vetta alla classifica del ranking UEFA, porteranno una squadra in più a giocare la prossima edizione della Champions League.

La prima pagina del quotidiano sportivo apre così: “Bologna, Atalanta, Roma, Lazio, Fiorentina e Napoli lottano per l’ultima o le ultime due “cards” da assegnare. Potenzialità e rischi: tutti i fattori che possono decidere lo sprint”.