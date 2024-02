Cucci, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Il destino di una squadra è in mano ai giocatori e non agli allenatori. Quando venivo a Napoli i giocatori amavano Sarri, perché li faceva divertire. Con Garcia i giocatori non erano contenti, lo si era capito subito”.