Spalletti: “Mi stringe il cuore vedere il Napoli così. ADL? Gli auguro il Mondiale per club. Ora vincere l’Europeo, poi il Mondiale”

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli ed attuale tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in cui ha raccontato le emozioni che sta vivendo come allenatore della Nazionale, degli obiettivi di quest’ultima e lancia un messaggio al presidente De Laurentiis.

In merito al periodo complicato che sta affrontando il Napoli, attualmente nono in classifica, Luciano Spalletti ha voluto raccontare un episodio in particolare: “Sono andato a vedere Milan-Napoli e al bar ho incontrato un bambino, tifoso del Napoli. Ha cominciato a fissarmi e quando il papà gli ha dato il permesso è corso da me e si è attaccato alle gambe: piangeva. L’ho preso in braccio e ancora singhiozzava. Avrei voluto chiedere al papà il numero di telefono, vorrei tanto riparlare con quel bambino che mi ha stretto il cuore“.

Inoltre, l’ex allenatore del Napoli ha voluto rispondere anche a tutte le recenti dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis: “Quale dei De Laurentiis ha parlato? Ce ne sono 4-5 in giro e non mi riferisco ai figli: c’è quello grato, quello malinconico, quello rancoroso, quello retroscenista. Gli auguro di centrare il Mondiale per club che garantisce enormi introiti, nel ranking del Napoli c’è anche la mia mano“.

Infine, Luciano Spalletti dichiara quali sono gli obiettivi della Nazionale italiana per i prossimi Europei: “Ho bisogno di far venire fuori una Nazionale forte, non mi accontento di nulla. Voglio vincere l’Europeo e poi voglio vincere il Mondiale. Poi possiamo uscire anche subito, ma i discorsi che faccio alla squadra sono quelli che si aspettano tutti gli italiani: si va in Germania per vincere, non per partecipare. Lo richiede la nostra storia. Per riuscirci ho bisogno che questi calciatori diventino meglio di quello che sono. Non ho il tempo di esercitarli: serve qualcosa che gli entri dentro e gli accenda un fuoco, gli faccia sgranare gli occhi, gli dia la convinzione di potercela fare“.