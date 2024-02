CdS – Comincia adesso la stagione di Traorè: titolare contro il Cagliari e Calzona sceglie il suo nuovo ruolo

Ha già dimostrato qualche guizzo del suo talento e delle sue capacità: il Napoli riparte anche da Junior Traorè e ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Quasi un’ora di gioco contro il Genoa e qualche minuto in Champions League contro il Barcellona sono bastati per mostrare alcune caratteristiche del nuovo acquisto del Napoli, Junior Traorè.



Secondo il quotidiano sportivo, Calzona avrebbe in mente un ruolo per lui, a partire dalla prossima partita contro il Cagliari: “Traore è varie cose, chiedere a De Zerbi per averne conferma, e Calzona ha scelto il lato storicamente più radicato nell’ivoriano: interno di centrocampo, il terzo di sinistra, l’omologo di Zielinski, perché per verificare se varrà la pena di riscattarlo (a venticinque milioni di euro), bisogna «sperimentare». La sua stagione comincia adesso e restano quindici partite – Barcellona inclusa – per decidere cosa fare di sé”.