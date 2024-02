GdS – Leggera preoccupazione per Osimhen ma ci sarà contro il Cagliari, le ultime

Victor Osimhen, a causa di un leggero stato influenzale, ieri non si è allenato con la squadra, lavorando a parte in palestra. Le condizioni dell’attaccante del Napoli hanno preoccupato i tifosi ma, in vista della prossima gara contro il Cagliari, Osimhen dovrebbe essere convocato e partire titolare.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione riguardo le condizioni del bomber nigeriano: “Leggero il malanno, leggera la preoccupazione. Ma un po’ di apprensione era inevitabile. Victor Osimhen ieri non si è allenato con il resto della squadra, per svolgere un lavoro personalizzato in palestra, per gestire al meglio i postumi di un leggero attacco influenzale accusati nella serata di giovedì. Il brivido di doverne fare a meno ancora, dopo averlo appena ritrovato dopo la Coppa d’Africa, è stato provato. Fortunatamente per Calzona, però, sembra già tutto risolto. I sintomi sono minimi, per questo non c’è da preoccuparsi in vista della sfida di domani col Cagliari. Il nigeriano ci sarà, con la voglia di risollevare le sorti del Napoli”.