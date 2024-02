CdM: “La reazione di Kvaratskhelia è lo specchio della stagione del Napoli, il suo atteggiamento non è piaciuto a nessuno”

L’edizione odierna del Corriere del Mezzoggiorno riporta quelle che sarebbero state le reazioni da parte di allenatore e società riguardo la reazione di Khvicha Kvaratskhelia al momento del cambio contro il Barcellona.

“L’atteggiamento di Kvara non è piaciuto a nessuno: né all’allenatore Calzona, né a De Laurentiis. Non è la prima volta che l’attaccante, in questa stagione, contesta un cambio. L’ha già fatto con Garcia in Genoa-Napoli” scrive il quotidiano.

Nonostante ciò, il nuovo allenatore non vorrebbe rompere gli equilibri interni, pensando al bene della squadra partendo dal Cagliari: “Di certo, il Napoli non può permettersi di rinunciare a uno dei suoi elementi migliori, ma toccherà a Calzona decidere di schierarlo titolare contro il Cagliari o comunque infliggergli una sorta di «punizione» per il gesto di insofferenza. E Kvara è un po’ lo specchio della stagione del Napoli: alti e bassi e poche le prestazioni convincenti“.