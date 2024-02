GdS – Confronto tra ADL e Calzona: il Napoli riparte dal 4-3-3 per risalire in classifica

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in merito all’incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il nuovo allenatore Francesco Calzona, detta alcuni retroscena sul confronto tra i due.

Il Napoli riparte da Calzona. Il presidente del Napoli, ieri presente a Castel Volturno, ha incontrato l’allenatore e insieme hanno affrontato diverse tematiche: “Il presidente ha anche avuto modo di confrontarsi con Calzona. D’altronde, i tempi ristretti con cui è stato messo sotto contratto il nuovo tecnico hanno impedito di approfondire diverse questioni di campo. Lunedì sono state affrontate quelle più impellenti, le dichiarazioni programmatiche hanno riguardato filosofia e concetti da adottare fino al termine della stagione, facendo passare per forza di cose in secondo piano le questioni più attuali del quotidiano”.

“In linea generale, è stata ribadita la volontà di praticare quel 4-3-3 tanto caro a De Laurentiis, così come il modo di proporlo, fatto di riaggressione, costruzione studiata, baricentro alto. In pratica, lo spirito che ha animato le versioni del Napoli che ha contribuito a creare, delle gestioni di Sarri e Spalletti, picchi mai più ripetuti in termini di gioco e risultati” scrive il quotidiano sportivo.