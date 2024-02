CdS: “Mazzarri ritrova quasi tutti, due azzurri disponibili per il Verona”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre con una notizia che fa felice il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri.

Dopo il ritorno di Anguissa dalla Coppa d’Africa, Mazzarri potrà convocare anche due azzurri, tra cui un nuovo acquisto: “Rispetto alla Lazio ci sarano anche due opzioni in più in panchina: Natan, fuori dalla trasferta del 23 dicembre con la Roma, e Traore Junior. Uno dei nuovi sui quali, come dimostra anche la lista Champions, l’allenatore punta seriamente: è ancora fuori condizione dopo la malaria e due mesi e mezzo senza calcio, ma sicuramente in crescita. Ngonge, un ex come il Cholito, partirà in borghese; pronto a cambiare marcia“.