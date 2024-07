CorrSport – Tre amichevoli a Castel di Sangro: si chiude il 3 agosto con il Girona

Saranno tre le amichevoli del Napoli a Castel di Sangro.

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “La prima è prevista domenica contro il KF Egnatia, club campione in carica del campionato albanese dopo i problemi sorti per l’iniziale avversario, i turchi dell’Adana Demirspor. Mercoledì prossimo, quando Conte compirà 55 anni e per cui è pronta una sorpresa, il Napoli affronterà i francesi del Brest. Entrambe le partite si disputeranno alle ore 20. L’ultima gara del ritiro è quella contro il Girona di sabato 3 agosto alle ore 18.30, una partita che ha già fatto registrare il sold out”.