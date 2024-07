Il Mattino – Conte aspetta Raspadori: l’ex Sassuolo può rilanciarsi con il tecnico

Antonio Conte attende l’arrivo di Raspadori a Castel Di Sangro.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il tecnico potrebbe rivitalizzare l’ex Sassuolo dopo una stagione non proprio ad alti livelli: “Raspadori non è sul mercato. Non si muove da Napoli e sarà una freccia in più nella faretra di Antonio Conte che non vede l’ora di conoscerlo personalmente dopo averlo sentito più volte al telefono (come lo stesso Raspadori ha ammesso durante l’esperienza con gli azzurri di Spalletti di stanza in Germania). Prima la stretta di mano, poi il duro lavoro ed ancora strette di mano a fine allenamento. Il leit motiv sarà simile a quello già visto in Val di Sole: Conte non deroga dal suo credo ed ha già individuato la collocazione tattica di Jackpot nel suo scacchiere. L’attaccante 24 anni ex Sassuolo potrà giocare sia come trequartista stretto alle spalle della prima punta, sia – nell’eventualità – come centravanti atipico in caso di assenza dell’Osimhen/Lukaku di turno”.