Il Mattino – l’Al Hilal pronto a rifiondarsi su Osimhen: la situazione

L‘Al Hilal potrebbe rifiondarsi su Osimhen in caso di mancato accordo con il PSG.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il club arabo farebbe sul serio: “Sulla riva del fiume (che in questo caso non è certo la Senna) resta vigile l’Al Hilal: il club saudita al momento è l’unico disposto soddisfare la richiesta del Napoli, garantendo la cifra messa nero su bianco dal patron della Filmauro a dicembre scorso (dietro un prolungamento di un anno con tanto di adeguamento faraonico da 10 milioni all’anno per il giocatore) per Osimhen. De Laurentiis infatti ha da tempo un accordo di massima con gli emiri del Public Investment Fund per la cessione della sua stella e nell’ipotesi in cui la trattativa con il Psg dovesse tramontare definitivamente c’è sempre il paracadute dei petrodollari pronto ad aprirsi per atterrare sul “morbido”.