L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione intricata di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano Zielinski non è fuori rosa, è bene ricordarlo. Giocherà se sarà necessario, ma non più in Europa. Una scelta della società, a causa della situazione contrattuale, che però rischia di avere ripercussioni su squadra e ambiente. Il polacco è uno dei veterani del gruppo, ha un peso all’interno dello spogliatoio e un ruolo chiave in campo. Non esiste un’alternativa a Zielinski , che ha perso ultimamente anche la sua alternativa Elmas. Zielinski, intanto, salterà il Verona per un affaticamento. A Napoli resteranno i suoi lampi e la sua esultanza liberatoria dopo il gol di Raspadori alla Juve, in quanto ieri è finita una storia d’amore.