L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro il Verona. Secondo il quotidiano Mazzarri a quarantotto ore dalla partita con il Verona ha riprovato la squadra con la difesa a quattro. Il Napoli ermetico dell’Olimpico, blindato con un 3-5-1-1 per coprire le ferite di nove assenze dovrebbe andare in soffitta contro il Verona. Sono rientrati dalla squalifica Kvaratskhelia, Cajuste e Simeone e dall’Africa è tornato Anguissa. Non dovrebbe esserci causa affaticamento Zielinski; e alle spalle una linea a quattro con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, davanti a Gollini.