TMW – Lazio-Napoli, le probabili formazioni: out Simeone, spazio a Raspadori ma altra novità in attacco

Domani sera (ore 20.45) scenderanno in campo Lazio e Napoli per la ventiduesima giornata di Serie A e Tuttomercatoweb.com anticipa quelle che saranno le probabili formazioni delle due squadre.

Per quanto riguarda la Lazio, Maurizio Sarri dovrà fare a meno degli squalificati Immobile e Zaccagni ma recupera Castellanos, che giocherà in attacco con Felipe Anderson e Isaksen. A centrocampo Luis Alberto e Vecino si contendono una maglia da titolare; a completare il reparto Rovella e Guendouzi. In difesa Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic con Provedel tra i pali.

Per il Napoli, Walter Mazzarri riproverà a schierare il modulo già visto in Supercoppa con Fiorentina e Inter (3-4-3): mancheranno gli squalificati Simeone, Cajuste e Kvaratshelia, gli infortunati Meret, Olivera e Natan con Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa. Ci sarà Gollini tra i pali con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus nell schieramento a tre. Sugli esterni spazio a Mazzocchi a destra e Mario Rui a sinistra, in mezzo Lobotka con Zielinski (ballottaggio con Demme). Il centravanti sarà Raspadori con Politano a destra e Lindstrom a sinistra, con Ngonge pronto a subentrare a gara in corsa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Lindstrom.