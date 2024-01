CdS – Mazzarri fa i conti con le assenze: nuovo cambio modulo in vista?

Domani, 28 gennaio, il Napoli ritorna in campionato con la Lazio. A Roma, le due compagini avranno una partita in meno, ma una possibilità in più per la Champions League. Le due sono forti candidate per il quarto posto. L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di un possibile cambio modulo alla luce delle assenze di cui Walter Mazzarri dovrà tenere conto: “Il primo dubbio è tra Lindstrom e Zielinski. Sostanziale: con il danese, attore perfetto di quel contropiede che in Supercoppa è stato l’unica arma offensiva tirata fuori dal cappotto termico di una fase difensiva recitata con il 5-4-1, sarebbe 3-4-3 in fase offensiva”. La presenza di Zielinski potrebbe invece essere un 3-5-2 per il Napoli (Demme-Lobotka-Zielinski con Politano dietro Raspadori). In difesa, Ostigard sarebbe nella difesa a 3 e Di Lorenzo avanzerebbe come quinto di centrocampo insieme a Mazzocchi. Ulteriori prove nella rifinitura, specifica il quotidiano sportivo.