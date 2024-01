L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Napoli. Secondo il quotidiano De Laurentiis e Gino Pozzo hanno definito l’affare-Perez sulla base di 18 milioni, ma la frenata nella trattativa per Ostigard con il Genoa, che si è cautelato prendendo Cittadini crea difficoltà nella compilazione della lista per il campionato. Questa è già ingolfata infatti uno tra Demme e Zielinski è seriamente a rischio. Se Ostigard non sarà ceduto i posti da liberare nell’elenco da presentare dopo il mercato saranno invece due.