GdS: “Ngonge, pronto al debutto contro l’Inter e si candida come titolare contro la Lazio”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione riguardo il nuovo acquisto in casa Napoli: Cyril Ngonge.

La società partenopea, dopo aver chiuso gli acquisti di Mazzocchi e Traorè, ha ufficializzato un nuovo colpo e si tratta del talento belga Ngonge: l’attaccante ex Hellas Verona ha firmato ieri un contratto che lo legherà al Napoli fino al 2028.

Il belga, insieme a Traorè, è partito per Riyadh, raggiungendo i compagni in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana: “Nelle ultime ore il Napoli ha accolto nel suo quartier generale di Riyadh anche i due ultimi acquisti, Hamed Traorè e Cyril Ngonge, arrivati in Arabia Saudita nella serata di ieri”.

Ma se Traorè non è ancora pronto per inserirsi sin da subito, Ngonge scalpita e sarebbe pronto per dare una mano nel reparto offensivo già lunedì contro l’Inter in finale: “L’ex Bournemouth potrebbe finire semplicemente in panchina contro l’Inter ma l’arrivo dell’ex Verona è ancora più strategico in chiave Supercoppa: Ngonge, uomo chiave per la salvezza dell’Hellas dello scorso anno, potrebbe già debuttare a Ryadh“.

Ma non ci si limiterebbe a vederlo già lunedì come subentrato: Mazzarri dovrà fare a meno dello squalificato Kvaratskhelia contro la Lazio, match in programma domenica 28 alle 20:45: “Ngonge si candida anche per una maglia da titolare per domenica prossima nella sfida contro la Lazio. Insomma, Napoli comincia a vedere la luce in fondo al tunnel e il campo dirà se il quarto posto sarà la stella polare”.