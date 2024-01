L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato invernale del Napoli. Secondo il quotidiano l’operazione di mercato a Riyad si è arenata. Antonin Barak è un argomento sempre aperto con la Fiorentina, ma l’accordo sulla formula non è stato trovato. E l’affare rischia di sfumare nonostante il placet del giocatore. Il Napoli ha offerto 500mila euro per il prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, ma la Viola preferiva l’obbligo. Adl quindi aveva modificato la proposta, proponendo un obbligo condizionato alla qualificazione alla prossima Champions, ma anche così non si è arrivati ad una conclusione definitiva. E così, non resta che aspettare.