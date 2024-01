L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul successo del Napoli contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano Mazzarri ha incartato Italiano e la sua Fiorentina, con una strategia messa a punto dopo aver studiato attentamente il 3-1 che la Viola aveva rifilato agli azzurri nel match di campionato. Mazzarri ha rivisto ovunque tutti i dettagli ed ha introdotto giocate sue sulle palle inattive e indicazioni personali nella fase di palleggio. Ha attirato la Fiorentina e poi scioglierla con il contropiede, come nell’1-0, tutto in tre tocchi, da Juan Jesus a Kvara a Juan Jesus per la palla dietro la linea difensiva privata da Milenkovic in uscita sul georgiano. E poi Cajuste è andato sulla verticale di Lobotka, gli serviva un appoggio nel palleggio e un interlocutore per fermare Arthur.