Prima Pagina – CdS Campania: “Corri, Walter”

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport edizione Campania che troverete oggi in tutte le edicole.

In occasione del match programmato oggi alle 18 contro il Cagliari di Claudio Ranieri, il Corriere dello Sport edizione Campania dedica la prima pagina al Napoli di mister Mazzarri: “Arriva il Cagliari (18): in casa serve un cambio di marcia”.

La formazione partenopea è a caccia dei 3 punti in casa (ultima vittoria in campionato al Maradona il 27 settembre contro l’Udinese): “Solo 7 punti al Maradona: Napoli, l’ora della rimonta. Politano, Osi e Kvara per rientrare subito in zona Champions. Zielinski e Elmas ko: c’è l’idea Gaetano”.