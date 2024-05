Udinese-Napoli, tegola Cannavaro. Fuori un giocatore per infortunio

Tegola per Fabio Cannavaro in vista della partita Udinese-Napoli. Il tecnico dei friulani infatti, dovrà fare a meno del portiere Marco Silvestri, che ha rimediato una lesione al gemello. Lo stop non gli permetterà di prendere parte alla partita di lunedì 6 maggio. Di seguito, la nota diffusa sul sito ufficiale dei bianconeri. “Udinese Calcio comunica che Marco Silvestri ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero”.