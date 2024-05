L’edizione online de La Repubblica ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia in vista della gara di lunedì contro l’Udinese allo stadio Maradona: “Nessun allarme, non c’erano acciacchi da curare, ma solo qualche piccola scoria da smaltire con una seduta di scarico. Per chi crede nelle favole non può essere stata solamente una coincidenza, però“.