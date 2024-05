Secondo quanto riportato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport, Pierluigi Gollini sarebbe tra i possibili partenti del Napoli nella prossima finestra estiva di calciomercato: “Nella Roma non sarà rinnovato il contratto di Rui Patricio e non a caso, dall’arrivo di De Rossi in panchina, il titolare è diventato Svilar che ha risposto alla grande. Adesso i giallorossi sono orientati a puntare su un vice che potrebbe essere Gollini, attualmente al Napoli“.