Ventura: “Garcia? È stato traumatico. Mazzarri ha riportato serenità nello spogliatoio. Ecco come deve lavorare il mister”

Gian Piero Ventura, ex allenatore di Napoli e Cagliari ed ex tecnico della Nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino in occasione del match di oggi tra le sue due ex squadre.

L’ex tecnico, in merito all’esonero di Rudi Garcia, ha commentato il percorso in azzurro del francese: “Nessuno si aspettava una situazione del genere dopo quello che abbiamo visto l’anno scorso. Penso che Garcia non abbia mai approcciato con lo spogliatoio. Per i ragazzi è stato traumatico quando disse che avrebbe fatto il suo calcio e non gli interessavano i risultati dello scorso anno”.

Ventura, rispondendo ad alcune domande sul nuovo allenatore Walter Mazzarri, ha commentato: “Il mister ha riportato serenità nello spogliatoio, era importante. Finora non ha avuto il tempo necessario per fare altro ma in campo, nonostante i risultati, si è rivista la voglia di giocare”.

Il doppio ex, in occasione della sfida tra Napoli e Cagliari, presenta le due squadre: “Sono due mondi diversi; il Napoli cerca punti per la zona Champions, il Cagliari invece punta alla salvezza. Per i sardi sarà difficile, affrontano i campioni d’Italia ma si sa che nel calcio nulla è scontato”.

In merito alla formazione azzurra, l’ex tecnico della Nazionale ha commentato il gruppo di mister Mazzarri: “Questa squadra era e resta fortissima. E non parlo solo di Osimhen, Kvaratskhelia e Lobotka, ma anche di altri giocatori importantissimi come Di Lorenzo, Anguissa, Zielinski, Mario Rui e tanti altri. Secondo me la differenza tra la scorsa stagione e quella attuale è la mancanza di ferocia agonistica, ma credo che Mazzarri sia in grado di trasmetterla di nuovo ai ragazzi”.