Zazzaroni: “Mourinho aveva ragione, il Napoli ha già vinto lo scudetto”

Ivan Zazzaroni su CorrSport si è espresso così: “Juve indebolita dal mercato. Milan, manca il gioco e altro ancora. La sconfitta del Monza non può essere attribuita a Allegri, che avrebbe comunque 38 punti se non per la penalizzazione; Il mercato estivo ha di fatto indebolito i bianconeri”.

l Milan è stato travolto dal Sassuolo. Non si può però incolpare solo Tatarusanu, soprannominato “Tataruscarsu” dai tifosi: la verità è che quando una squadra come il Milan, destinata a grandi traguardi, passa così velocemente da estremamente positiva a profondamente negativa, cercare delle motivazioni diventa ridicolo quanto un 2-5 in casa. l calcio? C’è, è tutto il resto che manca. Infine sul Napoli:”Aveva ragione Mou: “Spalletti ha già vinto lo scudetto”.