Il Mattino – Napoli ad immagine e somiglianza di Spalletti: il suo carattere ha prevalso su tutto

Luciano Spalletti ha forgiato una corazzata invidiale a livello nazionale ed internazionale.

Il suo lavoro da top player è sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori. Stamane l’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sulla linea di pensiero, di atteggiamento e di forza mentale che ha segnato il toscano nello spogliatoio del Napoli fin dal suo arrivo. I valori di questa rosa derivano dal grande indegno del tecnico, un uomo che ha scelto il confronto diretto con i suoi giocatori e l’ha condito di eleganza e sincerità : “Si piega, ma non si spezza. Con la sua forza sovrumana nel difendere la propria linea. È così che ha forgiato il Napoli vincente che sta triturando il campionato. Ha girato a 50 punti dopo il girone di andata e adesso ha fissato l’obiettivo scudetto da centrare il prima possibile. Annota tutto su un’agenda che negli anni è diventata gonfia come una bibbia, la sua bibbia. Ci sono dentro le frasi da utilizzare nello spogliatoio ,le parole giuste da utilizzare al momento giusto. Perché l’esperienza serve anche a questo. Non è il tipo che gira attorno alle cose, va dritto al punto e non si nasconde”.