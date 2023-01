CdS su ko Inter: “Crollano le possibilità di una rimonta scudetto”

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul ko in campionato dell’Inter che ieri sera ha perso per 1-0 contro l’Empoli. Secondo il quotidiano questa sconfitta spiana la strada alla squadra di Luciano Spalletti:

“Quando cambia il palcoscenico cambia pure l’Inter. A distanza di soli 5 giorni dal trionfo in Supercoppa a Riyad, invece che l’abito di gara i nerazzurri hanno indossato una semplice veste da camera“. Il Napoli vola a +13 e i tifosi partenopei sognano sempre di più.